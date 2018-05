Alternanza scuola-lavoro: ecco le scuole premiate dalla Camera di Commercio

LUCCA – Sono stati premiati durante l’evento Alternanza Day, che si è tenuto ieri 10 maggio presso la sede camerale di Corte Campana, gli studenti vincitori del Premio Storie di Alternanza, concorso promosso dalle Camere di commercio italiane per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

Il bando Premio Storie di Alternanza Edizione 2017/2018, diviso in due sessioni ha visto aggiudicare, da parte della Commissione locale, il premio di € 500,00 a:

1° sessione 2017:

• Istituto Tecnico Agrario Busdraghi per l’I.I.S Carrara Nottolini Busdraghi, con il Progetto di Alternanza scuola-lavoro dal titolo “Green Business and Professional Project”: creazione di un’azienda simulata, collegata all’azienda agricola della scuola, con lo scopo di promuovere nuove professionalità nel settore agricolo;

• Liceo Scientifico Scienze Applicate per il Polo Fermi Giorgi, con il Progetto di Alternanza scuola-lavoro dal titolo “Valij.A.Mo-Orazio: creazione di mini impresa di studenti, che ha partecipato anche al progetto Impresa in Azione 2016/2017 per la progettazione di una valigia da viaggio attrezzata internamente in modo funzionale alla migliore organizzazione dello spazio. La valigia è stata anche brevettata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Lucca;

2° sessione 2018:

• Liceo Scientifico Scienze Applicate per il Polo Fermi Giorgi, con il Progetto di Alternanza scuola-lavoro dal titolo “AccessibilITI”: creazione di un’azienda simulata con lo scopo di valutare l’accessibilità di luoghi pubblici e manifestazioni (ad es. Palazzo Ducale) al fine di rimuovere le eventuali barriere architettoniche.

Il bando appena conclusosi ha visto anche la partecipazione del Liceo Classico N. Machiavelli, con il progetto dal titolo Cooperativa Arcadia, creazione di una cooperativa scolastica per la gestione del Museo di Scienze Naturali, che ha sede presso la scuola.

A settembre 2018 prenderà il via la seconda edizione del Premio Storie di Alternanza. Il Bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.lu.camcom.it