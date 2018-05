Alta Toscana Innova: si parla di ricerca scientifica e innovazione tecnologica

PISTOIA – Il ruolo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica nel rafforzamento delle capacità competitive delle PMI, la crescente importanza di un costante dialogo fra imprese, Istituti tecnici ed Università, il futuro del territorio nei nuovi assetti economici e finanziari internazionali. Sono questi i temi al centro dell’Assemblea dei soci di Alta Toscana Innova, la società nata nell’aprile del 2017, per iniziativa di un gruppo di noti imprenditori e di importanti imprese di Pistoia e Prato (fra cui MATI 1909, Flora Toscana s.c., Rose Barni, CIMA Impianti, C.A.P. Cooperativa Autotrasporti Pratese, Endiasfalti, Bardi S.p.a., SVRA S.p.A., Pharmagroup) con il fine di dare sostegno, non soltanto finanziario, a nuove attività imprenditoriali, incrementando nel contempo anche la capacità di crescita di quelle esistenti, attraverso la diffusione delle opportunità offerte da economia digitale, internet of things, industria 4.0.

Nel corso della parte privata dell’Assemblea, convocata dal presidente Francesco Mati per venerdì 25 maggio 2018 a Pistoia, presso una sala del ristorante Toscana Fair, i soci potranno esaminare, alla presenza del Comitato di valutazione tecnico-economica coordinato dal Dott. Sauro Additati, l’attività svolta nel primo anno di vita, con particolare riferimento sia ai progetti di investimento proposti da start up innovative, sia all’operatività della Piattaforma digitale denominata “La Sfida”, allestita all’inizio del 2018 sul sito internet della società (www. altatoscanainnova.it) ed aperta alle imprese ed agli studenti degli Istituti tecnici dell’Alta Toscana per risolvere, in modo collaborativo ed innovativo, problematiche riguardanti i processi produttivi e commerciali delle aziende di tutti i settori economici (primario, secondario e terziario).

Nella seconda parte della serata, con inizio alle ore 19, il prof. Alessandro Petretto terrà una “Conversazione” davanti ad una qualificata platea di invitati, rappresentanti di importanti aziende ed associazioni economiche di Prato, Pistoia e Lucca, sul tema: “Innovazione, Imprese e Territorio: la Toscana nella competizione globale”.

Aggiornate indicazioni sul futuro sviluppo regionale sono attese dall’intervento dell’illustre relatore, emerito di Economia Pubblica presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e le imprese (DISEI) dell’Università di Firenze, membro dal 1989 e Presidente dal 1995 al 2001 della Commissione tecnica per la spesa pubblica del Ministero del tesoro, Presidente del Comitato Scientifico dell’IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana), di cui è stato Direttore scientifico, membro del Comitato Scientifico dell’Ufficio Parlamentare del Bilancio (UPB).

Alle ore 21, infine, a conclusione di un conviviale buffet arricchito da primizie di stagione, alcuni studenti dell’ITIS Fedi-Fermi di Pistoia (Azzini Leonardo, Bartolini Niccolò, Hasanllari Andrea, Lucarelli Alberto, Marchetti Fabio, Niccolai Jacopo, Nicu Ioan Ovidio, Noferi Jacopo, Procelli Alessio), coordinati dal prof. Pasquale Silvestro ed accompagnati dal dirigente scolastico prof. Paolo Bernardi, presenteranno tre progetti innovativi, elaborati in risposta ad alcuni problemi tecnici formulati da primarie aziende del territorio, attraverso appositi Bandi, pubblicati nei mesi scorsi sulla Piattaforma digitale della società.

«I soci valutano con soddisfazione il lavoro fatto dalla società e dai suoi consulenti in questo primo anno di attività – dichiara Francesco Mati – in un contesto di alta Toscana segnato dagli effetti della prolungata crisi economica e sociale. Molto resta ancora da fare per promuovere idee e start up innovative, per diffondere una cultura d’impresa responsabile, per riprendere con fiducia il percorso di uno sviluppo sostenibile. Da questo punto di vista, incoraggiante risulta il modo intelligente e collaborativo con il quale le scuole professionali presenti sul territorio hanno risposto alla sfida lanciata da importanti aziende di Pistoia e Prato sulla nostra Piattaforma digitale, confermando che quella intrapresa dalla nostra società è la direzione giusta per stimolare la fertilità innovativa latente in molti giovani studenti».