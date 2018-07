Allungare i tempi di concessione delle cave? Le condizioni della Fillea Cgil Toscana

FIRENZE – Allungamento dei tempi delle concessioni/autorizzazioni delle cave per le aziende che investono: oggi il presidente della Regione Enrico Rossi, a Palazzo Ducale a Massa per fare il punto della situazione sul Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese, ha lanciato questa proposta di riforma della legge regionale sulle cave.

La Fillea Cgil, che era presente stamani all’incontro al Palazzo Ducale, la ritiene “possibile” a patto che si aggiungano impegni dell’azienda per un aumento dell’occupazione, per interventi aggiuntivi (rispetto a quelli previsti per legge) sulla sicurezza sul lavoro e per un vincolo di ricadute economiche sul territorio in termini di filiera. Inoltre, precisa la segretaria della Fillea Cgil Toscana Giulia Bartoli: <<Chiediamo che si dia la possibilità di accedere all’allungamento dei tempi delle concessioni solo alle aziende che hanno certificato il rispetto degli obblighi contrattuali e contributivi, e che invece siano escluse quelle che hanno commesso violazioni sulle norme circa la sicurezza sul lavoro. Inoltre, serviranno strumenti di verifica del rispetto degli impegni, pena la revoca dei benefici>>.

Quanto ai risultati del Piano illustrati oggi, prosegue Bartoli: <<C’è soddisfazione, ma va proseguito e strutturato il lavoro di collaborazione tra organismi di controllo e Regione. Va data attenzione alla questione dei carichi di lavoro, spesso cause di incidenti, e a quella dell’applicazione dei contratti negli appalti>>. Infine, la segretaria della Fillea Cgil Toscana propone: <<Per tutti coloro che entrano in un lavoro della filiera delle cave una formazione di ingresso sulla sicurezza di 16 ore, come già avviene nell’edilizia. La formazione è fondamentale>>.