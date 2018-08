Allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana nord-occidentale

LUCCA – Alle 12.23 di oggi (lunedì 13 marzo) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticitàche prevede allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore su tutto il territorio della Toscana nord occidentale, dalle ore 21 di oggi fino alle ore 23,59. Alla mezzanotte (ore 00,00 di martedì 14 agosto) fino alle ore 18 dello stesso giorno, sullo stesso ambito territoriale, l’allerta aumenta a livello arancione sempre per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

Previsioni per lunedì 13- Pressione in graduale calo per l’avvicinamento di una linea di instabilità, collegata ad una saccatura atlantica, attesa in transito nella giornata di domani (martedì 14) quando saranno possibili temporali anche forti a carattere sparso.

Pioggia – lunedì, possibili isolate precipitazioni temporalesche, più probabili nel pomeriggio tra le province di Siena e Arezzo e dalla tarda serata sulle province occidentali. Cumulati medi non significativi su tutte le aree e massimi puntuali non elevati o localmente elevati dalla tarda serata sulle aree di nord-ovest.

Previsioni per martedì 14 – Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più frequenti e probabili in nottata e mattinata sulle zone occidentali e settentrionali della regione.

Temporali – nel pomeriggio di oggi, lunedì, possibili isolati temporali tra le province di Siena e Arezzo (occasionali colpi di vento e grandinate). In tarda serata peggioramento a partire dalle zone nord occidentali e dall’Arcipelago con temporali anche di forte intensità, tendenti a divenire più frequenti in nottata e in mattinata. Martedì i temporali sulle aree centro-meridionali risulteranno più sparsi. I fenomeni potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.