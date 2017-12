Allerta meteo gialla per ghiaccio sulle strade e mare mosso in Versilia

FIRENZE – Miglioramento in arrivo per le condizioni meteo a Lucca e provincia. Domani (giovedì 28), infatti, le previsioni parlano di una diminuzione delle intensità delle piogge. Il Centro funzionale della Regione Toscana per domani prevede che il cielo sarà nuvoloso e, nella mattinata, c’è un’alta probabilità di rovesci sparsi e temporali, che però avranno carattere locale.

Stando alle previsioni, la temperatura sarà in calo e questo ha determinato l’allerta giallo per il rischio neve che comunque resta molto limitato. Più pericolosa – e anche più certa -, invece, la formazione di ghiaccio sulle strade sia della Piana sia della Valle del Serchio, causata dall’abbassamento delle temperature e dal fondo stradale bagnato.

Per quanto concerne la Versilia, infine, è stato emesso un allerta giallo per il moto ondoso in aumento, da mosso a molto mosso.