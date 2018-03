Allerta meteo arancio per l’arrivo dello scirocco fino venerdì

LUCCA – Allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale dalle 18 di domani (giovedì 15), fino alle 8 di venerdì 16 e allerta sempre

arancione per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore dalle ore 15 sempre di domani, fino alle ore 8 di venerdì 16 marzo. Secondo la Regione, infatti, l’arrivo del vento di Scirocco dovrebbe portare nelle nostre zone forti piogge e, quindi, di conseguenza è stato emesso l’allerta per quello che riguarda sia i corsi d’acqua principali sia e soprattutto per il reticolo minore.

Dal tardo pomeriggio-sera possibilità di temporali.

Se le previsioni meteorologiche saranno confermate, potranno quindi verificarsi diffusi e significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di allagamento delle aree limitrofe e delle zone golenali. I Comuni di Lucca e Capannori, pertanto, invitano i cittadini alla prudenza.

La Protezione civile comunale seguirà come sempre l’evolversi degli eventi meteo con tempestivi aggiornamenti.

Anche a Viareggio la protezione civile ha emesso un avviso di allerta di tipo arancione (dalle 15 di domani giovedì 15 marzo fino alle 8 di venerdì 16 marzo) per rischio idraulico che comprende anche il territorio di Viareggio e anche qua il Comune raccomanda la massima prudenza.