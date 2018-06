“Allenati con noi” ed “Ego Slow Roll”: le proposte per stare bene e in movimento

LUCCA – “Allenati con noi”, aperto a tutti, gratuito, per tutto il mese di giugno. Si animano così gli spalti delle Mura di Lucca nei pressi della Porta San Donato, davanti all’Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete. Ogni sabato mattina, alle ore 10.30, chiunque può unirsi agli allenamenti “open air” con i coach dell’Ego City Fit Lab. Un tipo di allenamento adatto a tutti, un servizio gratuito offerto alla città e al territorio, che risponde al progetto di diffondere la cultura wellness dello stare bene e in movimento.

Un servizio che scaturisce dalla filosofia del City Lab, per coloro appunto che vogliono scoprire (o ri-scoprire) il mondo dell’attività fisica, che gradiscono un rapporto più personale con un istruttore di riferimento; per persone che richiedono un ambiente riservato e raccolto; che vogliono concentrarsi su attività specifiche come lo Slim Training, il Pilates, lo Yoga; residenti lucchesi che gradiscono l’estrema vicinanza alla città. Un Fitness Concept dallo stile british, che per tutta la stagione estiva proporrà ulteriori attività open air ad integrazione dei programmi indoor.

Un altro appuntamento ormai diventato periodico, a partecipazione gratuita, aperto a tutti è l’Ego Slow Roll, la biciclettata “lenta” che riscopre la bellezza della città e il piacere di fare attività fisica insieme in orari diversi dal solito. Il prossimo appuntamento sarà per il solstizio d’estate, il 21 giugno torna infatti EGO SLOW ROLL, la biciclettata per le strade di Lucca. Rilassarsi in compagnia di amici, con un appuntamento condiviso in maniera autentica, insieme, pedalando e divertendosi senza smettere di stupirsi del grande fascino di Lucca, oltre a curare così il proprio benessere. EGO SLOW ROLL si presenta in assoluto rispetto delle norme di sicurezza stradale, in omaggio alla città, alla cultura slow ( omaggio alla lentezza) e a quella wellness ( attenzione all’unità del benessere psico-fisico) hanno trovato una combinazione perfetta. Il ritrovo sarà alle 20.30 all’Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete, il percorso sarà di circa 15 chilometri, le biciclette – opportunamente illuminate – attraverseranno la circonvallazione, le strade e piazze cittadine, e naturalmente le Mura urbane. Importante ricordare che chi eventualmente non ha la bicicletta può prenotarsi chiamando il Centro Ego, e così trovare direttamente all’Ego City Fit Lab il mezzo grazie alla collaborazione con Fast Forever Bike.

<<L’idea ci è venuta semplicemente aggiornandoci sulle curiosità wellness di tutto il mondo – spiega Renato Malfatti, Ego Wellness Resort -. A Detroit è un’abitudine consolidata la pratica delle biciclettate notturne, anzi, nel loro caso sono delle corse… E allora perché non farla anche noi, in una città così bella, e in tutta tranquillità? Ogni iniziativa – imprenditoriale o di intrattenimento – ci nasce dal lunghissimo rapporto di amore verso il nostro territorio>>.