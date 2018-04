All’Auser il corso di Motivazione al benessere

LUCCA – Giovedì 5 Aprile alle ore 16.00 presso la sede Auser di Lucca Via Mordini 48, prende inizio il Corso di motivazione al benessere del dottor Ferdinando Regina (4 incontri nei giorni di giovedì 5-12-19-26 aprile). Il corso si avvale dei principi di base sul funzionamento della Mente, che aiuterà a individuare gli obiettivi, a consapevolizzare i comportamenti e il proprio ruolo attivo nel realizzarli. Gli obiettivi del Corso sono: acquisire un corretto atteggiamento mentale, apprendere il modo per rilassarsi, rafforzare la propria autostima, imparare a gestire le emozioni negative, controllare gli stati d’ansia e lo stress, imparare a fare delle scelte consapevoli e progettare il proprio futuro, controllare i pensieri disturbanti e le paure, imparare a liberarsi dalle abitudini non salutari, imparare a stare bene nella vita di tutti i giorni. Il corso è gratuito. Per attivare il Corso sarebbe auspicabile un numero di almeno 15 iscritti. Per informazioni tel.0583.496026; cell. 320.0648518.