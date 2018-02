All’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara Puccini canta De Andrè

PORCARI – Il mitico De André reinterpretato da Roberto Puccini. Sabato 10 febbraio alle 21, all’auditorium Da Massa Carrara in via Roma 121, risuoneranno le note del grande cantautore romano in uno spettacolo tutto da vivere per i suoi fans. Sul palco, oltre allo stesso Puccini (voce e chitarra), ci saranno Marcello Ragone (percussioni), Dinorah Abela (violino), Martino Biondi (basso e fisarmonica) e Andrea Ummarino (chitarra), Laura De Luca (flauto e voce) e Fabrizio “Biro” Bartoli (Chitarra blues).

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere direttamente alla biblioteca (0583/211884). Il giorno dello spettacolo la biglietteria sarà aperta un’ora prima del spettacolo.

Il biglietto costa 8 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto (under 14 e over 65).