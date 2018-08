Alla Versiliana è tempo di Jesus Christ Superstar

PIETRASANTA – E’ uno dei musical più famosi e celebrati di sempre, l’opera rock più amata di tutti i tempi: Jesus Christ Superstar, che il Festival della Versiliana si appresta ad accogliere in scena mercoledì 8 agosto alle 21.30, prima data del tour italiano, conferma la Versiliana palcoscenico ideale per spettacolari allestimenti di musical. Ancora una volta sarà Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, a caratterizzare il Musical con la forza trascinante del suo talento in un’interpretazione ormai divenuta un cult. In questa edizione lo spettacolo, interpretato in lingua originale e con una grande orchestra dal vivo, si rinnova accogliendo nuovi volti nel cast: con Nick Maia nei panni di Giuda, Giorgio Adamo nel ruolo di Simone e Andrea Di Persio in quello di Pilato. ( Biglietti da 30 a 55 euro. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it )