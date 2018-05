Alla scoperta dei giardini nascosti con TourisLucca per la Giornata nazionale delle dimore storiche

LUCCA – In occasione della giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, domenica 27 maggio Turislucca propone due speciali visite guidate alla scoperta dei giardini nascosti nel centro storico della città. L’appuntamento annuale, in cui i proprietari delle dimore storiche soggette a vincolo aprono le porte ai visitatori, è un’occasione imperdibile per conoscere l’atmosfera unica delle residenze d’epoca e, soprattutto, delle loro architetture verdi.

Domenica 27 maggio l’itinerario targato Turislucca – che solitamente si snoda per le vie della città, facendo tappa nei luoghi dove sono ancora presenti specie di alberi e piante importate in Europa da Napoleone – si arricchisce quindi di nuove soste presso giardini poco noti, di straordinaria bellezza e solitamente chiusi al pubblico. Nell’arco della giornata sono previste due visite guidate. La prima alle ore 10.00 e la seconda alle ore 15.00. Entrambe con partenza dall’Info Point di Porta Elisa. Il costo è di Euro 10,00 a persona e la visita sarà gratuita per gli under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta inviando una email a turislucca@nullturislucca.com