Alla sala parrocchiale di Capannori la proiezione di “The Help”

CAPANNORI – Nell’ambito del ciclo di proiezioni itineranti promosse dall’Osservatorio per la pace in collaborazione con il Comune venerdì 6 aprile alle ore 21 nella sala parrocchiale di Capannori sarà proiettato il film ‘The Help'( Usa, 2011, 137’ ) di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali tra i quali spicca il Premio Oscar ad Octavia Spencer come migliore attrice non protagonista. Tratto dal romanzo di esordio di Kathryn Stockett, vero best-seller negli Stati Uniti, ‘The Help’ è un racconto tutto al femminile di donne che trovano un linguaggio comune al di là delle barriere sociali e razziali. Ingresso libero.