Alla Misericordia del Forte la targa del Muttley’s Group Versilia

FORTE DEI MARMI – Il Consiglio Comunale di mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 21,00, che si è tenuto presso “Il Giardino d’Inverno” di Villa Bertelli (via Mazzini 200) ha visto l’approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati , oltre ai verbali delle sedute consiliari del 26.04.2017, de23.08.2017 e del 28.09.2017.

In sala erano presenti, su invito del presidente del Consiglio comunale, Simona Seveso, le associazioni Misericordia di Forte dei Marmi e Muttley’s Group Versilia. <<Durante la cerimonia in memoria di Bandini e Rosseti, i due piloti del canadier morti tragicamente – ha dichiarato la Seveso – alcuni loro colleghi presenti hanno donato una targa al Mutteley’s Group, per l’impegno profuso quel giorno. Ma loro hanno voluto che il riconoscimento andasse alla Misericordia di Forte dei Marmi. Ho trovato questo gesto estremamente commuovente e degno di nota. Per questo ho voluto che venisse ufficializzato all’interno della sala consiliare, in modo da poterlo condividere simbolicamente con tutta la comunità che tutti noi rappresentiamo>>.