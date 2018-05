Alla Fortezza delle Verrucole due giorni di Raduno Nazionale degli aderenti al Coordinamento Mille&Duecento

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, presso la Fortezza di Verrucole Archeopark (S. Romano in Garfagnana, LU), si terrà il Raduno Nazionale degli aderenti al Coordinamento Mille&Duecento, che unisce i migliori gruppi in Italia dediti alla ricostruzione storica della vita del XIII° secolo.

Il senso di questo momento è racchiuso nelle parole di Andrea Guerzoni, responsabile nazionale: “il Raduno veicola la conoscenza in ambito rievocativo/ricostruttivo, cementa l’amicizia e rafforza lo spirito di collaborazione che è il nostro tratto distintivo.

È l’occasione annuale per riunire assieme le varie anime del Coordinamento, con la partecipazione di associazioni da tutta Italia. È un momento di crescita qualitativa importante occasione di aggregazione.”

Aggiunge Diego Micheli, direttore del progetto Fortezza Verrucole Archeopark:”questo evento si sposa perfetta con la nostra gestione museale della Fortezza, ed essendo aperto ai visitatori i nostri ospiti potranno assistere a momenti di living history e workshop in cui i rievocatori presenti approfondiranno temi e sperimenteranno sulla vita quotidiana: costume, cucina, tintura, manovre militari e altro ancora, in un programma tecnicamente ricco. La nostra avventura nella Storia è iniziata anni fa anche come membri del Coordinamento ed è un piacere e un onore ospitare quelli che potremmo definire più che colleghi la nostra “famiglia medievale”.”

Il Raduno coinciderà nella giornata di domenica con il Dies Farris, evento dedicato al farro in tutte le sue declinazioni, in cui in un pranzo degustativo si potranno gustare pietanze a base dei prodotti locali. La fortunata coincidenza farà sì che si possa assistere anche alla preparazione del pranzo per i rievocatori, che sperimenteranno delle ricette tratte da libri di cucina del XIII°/XIV° secolo. Questi piatti saranno ovviamente per il consumo dei reenactors, ma si potrà interagire con loro per discutere e scoprire l’arte culinaria in quel momento storico. Sull’ora del pranzo, giungerà in Fortezza un contingente di Crociati e pellegrini che percorreranno un tratto della Via del Volto Santo nel Comune di San Romano.

Per informazioni Fortezza Verrucole Archeopark o 3403586862