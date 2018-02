Alla Cittadella il giovedì grasso dei bambini

VIAREGGIO – Sarà ospitata domani (giovedì 8) nella piazza Burlamacco, alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, la festa del Giovedì Grasso per i bambini, organizzata dal Comitato Vecchia Viareggio. A partire dalle ore 15 intrattenimento e animazione dedicati ai bambini e ai ragazzi, musica con il Gruppo Doremi, le canzoni della tradizione carnevalesca interpretate da Valentina Lottini e Gianluca Domenici ed Alex Casini dj, presenta Daniele Maffei, speaker della Fondazione Carnevale. Ad arricchire la festa: esibizioni di artisti di strada e giocolieri, l’angolo per il trucco, sfilata di carri in miniatura, punti di ristoro per merenda in compagnia. Per l’occasione i musei della Cittadella saranno aperti al pubblico.