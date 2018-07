Alessandro Tambellini sui cantieri Geal a San Filippo, Sant’Alessio e Via del Brennero

LUCCA – “Dal prossimo mercoledì apriranno una serie di cantieri sul territorio comunale, a San Filippo, sulla via del Brennero e a Sant’Alessio, che serviranno a realizzare interventi strategici per il rinnovo della rete dell’acquedotto comunale e un ulteriore ampliamento delle rete fognaria.

Si tratta di lavori notevoli, anche in termini di risorse economiche che andiamo a investire, su servizi di primaria importanza per la collettività, che come amministrazione comunale stiamo portando avanti con Geal per far sì che la rete idrica sia mantenuta nelle migliori condizioni possibili e quella fognaria possa essere estesa sempre di più sul territorio.

Mi rendo conto che per una parte di cittadini questi lavori comporteranno dei disagi e delle limitazioni nei loro spostamenti. Io stesso dovrò adattarmi a una diversa viabilità per raggiungere la mia abitazione nelle prossime settimane, quindi non solo comprendo, ma condivido anche questi disagi. E tuttavia chiedo ai cittadini di sopportare con la giusta pazienza queste limitazioni, perché si tratta di lavori necessari e non rimandabili. Da alcuni anni facciamo in modo che Geal programmi i lavori di maggiore impatto nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e per molti è periodo di ferie, proprio per cercare di incidere meno pesantemente possibile sulla quotidianità delle persone.

A San Filippo Geal sostituirà la condotta principale dell’acqua in un tratto che causava perdite continue. Sulla via del Brennero verrà rifatta ex novo la condotta idrica che alimenta la città. A Sant’Alessio estenderemo di ulteriori 1200 metri la fognatura pubblica. Il tutto con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Come amministrazione comunale, insieme a Geal, seguiremo passo passo i cantieri, in modo da velocizzare al massimo i lavori e limitare quanto più possibile i disagi”.

Alessandro Tambellini