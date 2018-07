Alberto Veronesi a Lucca per lo Stabat Mater di Rossini lunedì alla chiesa dei Servi

LUCCA – Sarà Alberto Veronesi, tra i più affermati direttori d’orchestra a livello internazionale e presidente della Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago, a guidare l’esecuzione dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini in programma per lunedì (23 luglio) alle 21 nella chiesa dei Servi.

Un evento organizzato da Omega musica con la collaborazione di Animando, che porterà sul palco un cast vocale di eccellenza: la soprano Olivera Mercurio, la mezzosoprano Irina Dolzhenko, il tenore Alessandro Camilli e il basso Alessandro Ceccarini.

Con loro, la corale Valle dei Fiori, già Pacini di Pescia, e la freschezza dell’orchestra Nuova Europa, composta da 40 giovani musicisti tutti diplomati. «L’idea di dirigere Rossini nella città di Puccini – ha dichiarato Veronesi – mi ha affascinato, perché i valori della melodia che animano il grande lucchese traggono linfa proprio dalla lezione originale di Rossini».

I biglietti sono in vendita sul sito www.omegamusica.org e possono essere acquistati il giorno stesso del concerto, dalle 16 in poi, alla chiesa dei Servi. L’intero ha il costo di 20 euro; il ridotto per gli over 65 è di 15 euro e per gli studenti di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero 329.5491546.

