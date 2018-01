Al via un minicorso di autodifesa per donne a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale dà il via al minicorso di difesa personale rivolto alle donne. Il progetto è stato pienamente condiviso dalla commissione Pari Opportunità. “Sono molto contenta – afferma il consigliere delegato Sabrina Nardini – di aver potuto, in tempi rapidi, accogliere e rispondere alla mozione presentata dal consigliere Gianpaolo Bramanti per predisporre interventi finalizzati ad attività di contrasto alla violenza sulle donne. Insieme ai membri della commissione ci siamo messi subito al lavoro per definire i dettagli dell’iniziativa”. In particolare, il progetto, che intende promuovere il benessere e l’apprendimento di tecniche antiaggressione, affronterà diverse tematiche legate alla violenza sulle donne e alla sua prevenzione, tra cui la dimostrazione di alcune tecniche di autodifesa. È previsto un intervento formativo a cura dell’associazione Donne per le Donne della Croce Verde, a cui seguirà la dimostrazione e la prova pratica a cura dell’Associazione M.M.A. Ju Jitsu Forte dei Marmi.

Il minicorso sarà strutturato in tre incontri di un’ora e mezzo ciascuno, nei giorni 21 e 28 febbraio e 2 marzo dalle ore 21,00 alle 22,30, presso la palestra della Scuola Giosuè Carducci.

Per informazioni: Francesca Bonin, 0584 280360, fbonin@nullcomunefdm.it