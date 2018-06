Al via un ciclo di incontri sulla storia di San Pietro a Vico

LUCCA – Sarà la storia di S.Pietro a Vico, tra passato più o meno recente, la protagonista del primo dei quattro appuntamenti storico-culturali che andrà in scena stasera (mercoledì) alle ore 21 presso il Circolo Anspi di S.Pietro a Vico all’impianto sportivo dei Campini nell’ambito delle iniziative “Campini d’estate”. Una storia avvincente, somministrata a piccole dosi, con tanti aneddoti e curiosità, raccontata dallo storico Gabriele Mandoli pronto anche a rispondere alle domande del pubblico sul tema “S.Pietro a Vico, un viaggio nel passato tra aneddoti e curiosità. L’incontro che si svolgerà sotto la tensostruttura coperta, sarà reso più interessante da un “apericena” gratuito offerto dal ristorante “Il Granaio” a tutti gli intervenuti. Nei successivi mercoledì si parlerà, invece, del Condotto Pubblico, dello Jutificio e di quella miriade di piccole e grandi fabbriche qui sorte nei secoli (27 giugno), ad opera dello scrittore e storico Francesco Petrini. Sarà già l’occasione per parlare della situazione di ieri e dei problemi di oggi. Un ciclo di incontri, voluto e promosso da Paolo Bottari, per porre l’accento sull’interesse storico della zona che adesso presenta molte criticità. Ed una di queste è la Cantoni, o ciò che resta del grande stabilimento tessile di cui si parlerà il 4 luglio con l’esperto Antonio Rossetti, mentre il ciclo di incontri si chiuderà con Lorenzo Guidi che parlerà del Molino Pardini e quello che ha rappresentato per l’economia del paese e dell’intera provincia. Temi sempre molti caldi che attendono, in molti casi, ancora delle risposte e che gli organizzatori sperano, ripartendo proprio dalle radici storiche del posto, possano tornare di attualità.