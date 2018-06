Al via tra pochi giorni il ‘porta-a-porta’ in Darsena: da oggi si possono ritirare i bidoncini

VIAREGGIO – Fra due settimane, precisamente lunedì 18 giugno, partirà la raccolta porta a porta in Darsena. Le utenze che rientrano nella ‘zona Darsena’ sono quelle circoscritte nel quadrilatero delimitato a nord dal canale Burlamacca, a ovest dal mare, a sud dalla Pineta di Levante e a est dalla ferrovia.

Sea Risorse ricorda che da oggi, lunedì 4 giugno, parte la distribuzione dei bidoncini (il cui ritiro è gratuito e obbligatorio): sarà possibile ritirare l’intero kit per la raccolta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 al capannone Sea (vietta dei Comparini angolo via Scirocco a Viareggio).

Non solo, per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, soprattutto a chi ha difficoltà a spostarsi, Sea Risorse sarà anche in Darsena dal giovedì al sabato, per le prossime due settimane.

Nel dettaglio l’appuntamento è per giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 giugno, e giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, nella sala Arimar in via Coppino (n. 343).

Successivamente i kit potranno essere ritirati ogni sabato non festivo nei locali del Centro di Raccolta Sea, dalle ore 9 alle 12.

Per il ritiro è necessario presentarsi con la lettera, arrivata nei giorni scorsi a tutte le utenze interessate, che contiene il codice identificativo. Nel caso di impossibilità al ritiro è possibile delegare una persona di fiducia utilizzando il modulo in calce alla lettera stessa.

I kit di bidoni carrellati per le utenze non domestiche saranno invece consegnati direttamente presso le sedi delle attività.

Insieme al kit sarà fornito l’ecocalendario ed un opuscolo informativo che illustra tempi e modi della raccolta differenziata.

Per illustrare il nuovo servizio, chiarire dubbi e rispondere alle domande dei cittadini, l’Amministrazione comunale in collaborazione con Sea Risorse ha predisposto due incontri pubblici, interamente dedicati al quartiere Darsena, che si terranno mercoledì 6 giugno e mercoledì 13 giugno, alle 21 nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio (via dei Pescatori, Viareggio).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.searisorse.it o al numero verde 800 434509.