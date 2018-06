Al via lunedì 2 i lavori alla rete del gas in via dell’Arginvecchio a Camaiore

CAMAIORE – Lunedì 2 luglio inizieranno i lavori di adeguamento della rete infrastrutturale di 2i Rete Gas in via dell’Arginvecchio. Per permettere l’esecuzione dei lavori e il ripristino completo della sede stradale, sarà istituito il senso unico alternato nel tratto tra la rotonda all’intersezione con via Macchia Monteggiorini e l’intersezione con via del Padule. I provvedimenti saranno attivi fino al 5 luglio prossimo.

I lavori permetteranno, oltre a migliorare la rete presente, di ampliare il numero delle utenze raggiunte. Il cantiere proseguirà su tutta via dell’Arginvecchio con tempistiche e modalità e che saranno comunicati appena possibile.