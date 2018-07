Al via l’intervento di manutenzione straordinaria in piazza a Lammari

LUCCA – Maggiore sicurezza nella piazza di Lammari che si affaccia sulla via Lombarda, a poche decine di metri dalla secolare pieve Santa Maria e San Jacopo. L’amministrazione comunale stamani, lunedì 30 luglio, ha infatti dato il via a un intervento di manutenzione straordinaria di quest’area che è uno dei punti di riferimento della frazione. Nello specifico i lavori previsti riguardano tre ambiti: l’eliminazione di una serie di avvallamenti presenti nella zona adibita a parcheggio, la regolamentazione del senso di marcia e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sul posto stamani (lunedì) ha effettuato un sopralluogo il consigliere comunale Guido Angelini. “Un intervento atteso, che ha lo scopo di rendere più fruibile la piazza – dichiara Angelini -. In quest’area utilizzata dagli abitanti di Lammari, e non solo, nonché luogo dove si svolgono varie iniziative, erano presenti alcune criticità che saranno risolte. Ringrazio l’amministrazione comunale che sta dimostrando coi fatti di avere a cuore il tema della sicurezza stradale e dell’innalzamento delle qualità della vita nei paesi. A Lammari, ad esempio, oltre ai lavori nella piazza sarà realizzata la nuova pista ciclabile da via dell’Ave Maria, sarà messo in sicurezza l’incrocio in località Osteria e sarà allargato un tratto di via delle Suore, che tornerà a doppio senso. Ritengo molto importante compiere investimenti in questo settore”.

I lavori nella piazza sono iniziati con l’eliminazione degli avvallamenti che, specie in occasione delle piogge, creavano ristagni di acqua con difficoltà sopratutto per i pedoni; l’intervento è in fase avanzata, dato che la squadra di operai sta già posando l’asfalto. L’opera proseguirà con la regolamentazione del senso di marcia all’interno della piazza; sarà, in sostanza, istituito un senso unico di circolazione per evitare che due veicoli si incrocino nel parcheggio. L’intervento si concluderà con il rifacimento della segnaletica orizzontale e il tracciamento delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta.

La piazza, proprio per la sua posizione centrale nel paese, è un luogo particolarmente utilizzato. Oltre che come parcheggio per le attività commerciali della zona, il venerdì mattina vi si tiene il mercato. È utile anche come area di sosta in occasione delle funzioni religiose e nel periodo della sagra paesana. Durante l’anno è inoltre animata da iniziative promosse dalle associazioni.