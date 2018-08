Al via “Lido Food Parade”: talk-show, cocktail e molto altro a Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Food pairing, bere e mangiare non sono mai andati così d’accordo! Andrea Montaresi continua il suo viaggio tra le eccellenze del bere e del mangiare dedicando il terzo appuntamento di Lido Food Parade all’arte sempre più di tendenza del saper accostare i sapori del piatto e del bicchiere. Lunedì 6 agosto in Piazza Principe Umberto sulla Passeggiata di Lido di Camaiore alle 21.30 talk-show e dal tardo pomeriggio stand dei produttori. Ospiti della serata Roberto Giannelli, presidente nazionale della FIB Federazione Italiana Barman, Ido Mariani della Tenuta Mariani produttore delle prime bollicine della Versilia, qualcuno le ha definite lo champagne di Puccini, Filippo Mori, patron del Club del Negroni, realtà unica con oltre novemila soci in tutto il mondo, definita dai giornalisti di settore una delle dodici eccellenze del bere toscano.

A completare il salotto uno chef di Versilia Format, realtà leader del settore formazione in Versilia che sta pensando proprio al lancio di un corso professionale per la figura dell’esperto di food pairing, i barman FIB Cesare Funel e Mario Caterino ed ovviamente i produttori: il Liquorificio Auser, L’Acqua Fonteviva e il birrificio I Due Mastri. Consulenza organizzativa Mariella Pardini. Appuntamento lunedì 6 agosto in Piazza Principe Umberto a Lido di Camaiore.