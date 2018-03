Al via l’edizione 2018 del premio “Maestri del commercio”

LUCCA – E’ in programma domenica 25 marzo a partire dalle 10 nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale – sede della Provincia – l’edizione 2018 del prestigioso premio “Maestri del commercio”, organizzato dall’Associazione 50 & Più Confcommercio. Il premio è uno storico riconoscimento che 50 & Più consegna da oltre 40 anni: la prima edizione risale infatti al 1974, mentre dal 2014 ha assunto una cadenza biennale. I premiati di quest’anno saranno 36, suddivisi come sempre in 3 diverse categorie: Aquila d’argento, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 25 anni di attività; Aquila d’oro, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 40 anni di attività; Aquila di diamante, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 50 anni di attività.

Quest’anno i premiati saranno 12 per la categoria “Aquila d’argento”, 10 per la categoria “Aquila d’oro” e 14 per la categoria “Aquila di diamante”. Di questo ampio elenco fanno parte diversi nomi storici del commercio provinciale, dalla Piana alla Valle del Serchio fino alla Versilia.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì 20 marzo, a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, alla presenza del presidente provinciale e regionale (nonché vicepresidente nazionale) dell’Associazione 50 & Più Antonio Fanucchi; del presidente di Confcommercio Lucca e Massa Carrara Ademaro Cordoni; di Daniele Micheli in rappresentanza della Compagnia Balestrieri di Lucca.

Il programma della giornata di domenica prevede l’inizio dei lavori alle 10 con un caffè di benvenuto; alle 10,30 prenderà il via la cerimonia vera e propria che sarà condotta dal noto giornalista e volto televisivo di Mediaset Paolo Del Debbio, lucchese doc. Fra le autorità attese, che premieranno personalmente i commercianti designati – oltre naturalmente al presidente Fanucchi – il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia Luca Menesini, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Ospite d’eccezione, il presidente nazionale dell’Associazione 50 & Più (nonché vicepresidente nazionale di Confcommercio) Renato Borghi.

Al termine della cerimonia di premiazione, la Compagnia Balestrieri di Lucca – attorno alle 12,30 – darà vita ad un’esibizione in piazza Napoleone con il proprio gruppo di sbandieratori, il gruppo storico in costume, gli arcieri e i musici, aperta naturalmente a chiunque.

La giornata di festa si concluderà con un pranzo in onore dei premiati, in programma all’interno della Sala Tobino di Palazzo Ducale.