Al via le visite guidate alla mostra-evento “L’energia cosmica nelle sculture di Jiménez Deredia”

LUCCA – A partire da domenica 3 giugno prendono il via le speciali visite guidate alla mostra-evento “Deredia a Lucca. L’energia cosmica nelle sculture di Jiménez Deredia”, che fino al 10 settembre sarà visitabile con ingresso libero all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino 7 e per le vie del centro storico di Lucca.

Nel mese di giugno le visite si terranno domenica 3, sabato 9, domenica 17

e sabato 23. Alle 16 è possibile accedere alla visita guidata alle opere esposte nel Palazzo delle esposizioni (durata 50 minuti circa, al costo di 5 €) mentre alle 17 è prevista la partenza per la passeggiata alla scoperta delle sculture in città (durata 1 ora e mezzo circa, costo 10 €) con un itinerario che parte dal Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino per proseguire in piazza San Giovanni, piazza del Giglio, Porta San Pietro, Caffè delle Mura, piazza San Michele, piazza Anfiteatro. E’ stato previsto anche un biglietto cumulativo per entrambe le visite (al palazzo delle Esposizioni e vie della città) a 13 €.