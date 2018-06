Al via le operazioni di riposizionamento della croce sul Monte Prana

CAMAIORE – Oggi 25 giugno si terranno le operazioni di riposizionamento della croce del Monte Prana: nella prima mattina l’elicottero porterà in vetta gli operai e la croce restaurata, divisa in due tronconi. Il montaggio si concluderà entro la mattinata. Per festeggiare il 50° anniversario dell’apposizione della croce, inaugurata il 30 giugno 1968, l’Associazione “Amici della montagna Camaiore” con il patrocinio del Comune di Camaiore, organizza un programma di eventi. Il preludio sarà giovedì 28, alle 21.15, presso la sede dell’associazione in via Badia 40, con una serata in cui sarà ripercorsa la storia del monumento attraverso le immagini.

Il cuore delle celebrazioni si terrà domenica 1° luglio, quando in vetta sarà celebrata la Santa Messa intorno alle ore 11:30, seguita da un pranzo presso la “Baita Paoli Barsi” a Campallorzo. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 alla Chiesa di San Rocco a Campallorzo, si terrà il concerto degli Honolulu Quartet nell’ambito del ciclo “Musica sulle Apuane”, festival di concerti in quota guardando il mare, organizzato dal CAI Massa sezione “Elso Biagi” con la collaborazione delle Sezioni CAI della Toscana. In caso di maltempo il

concerto si terrà alle ore 17:00 presso la Chiesa del Suffragio a Camaiore.