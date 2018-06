Al via le asfaltature della Pesciatina e della Sp 61 ‘di Porcari’: le chiusure al transito per i lavoro

CAPANNORI – A causa di lavori di asfaltatura da parte delle ditte incaricate dalla Provincia di Lucca, saranno chiuse al transito veicolare nelle notti tra lunedì 25 e martedì 26 giugno e tra martedì 26 e mercoledì 27 giugno alcune strade sul territorio comunale di Capannori.

La chiusura scatterà dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Le strade interessate sono la SR 435 “Lucchese” (via Pesciatina) in direzione Lucca-Pescia dalla rotonda del Casalino nel Comune di Porcari; sempre sulla stessa strada in direzione Pescia-Lucca dalla rotonda di Papao; inoltre la sp 61 Variante di Porcari dalla via dei Salanetti, sempre nel comune di Capannori.

La viabilità alternativa. I mezzi pesanti provenienti dalla Pesciatina in direzione Lucca-Pescia saranno deviati sulla Sp 27 “della Madonnina” nel Comune di Capannori; sempre in direzione Lucca-Pescia tutti gli altri veicoli provenienti dalla Pesciatina potranno essere deviati sulla via del Casalino.

In direzione Pescia Lucca tutti i veicoli saranno deviati su via della Fratina nel comuni di Capannori e Porcari, via Salanetti e Variante di Porcari. I veicoli provenienti dal viale Europa di Marlia (sp 29) potranno essere deviati sulla Pesciatina, in via della Fratina, in via Salanetti e sulla Variante di Porcari.

Tutti i veicoli provenienti, invece, dalla Sp 61 della Variante di Porcari potranno essere deviati sulle vie Salanetti, fratina e Sr 435 “Lucchese”