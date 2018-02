Al via l’asfaltatura di Viale Colombo a Camaiore

CAMAIORE – Da martedì 20 febbraio 2018 partiranno i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di Viale Colombo a Lido di Camaiore. Saranno stesi circa 5000 metri quadri di asfalto che andranno a completare l’intervento effettuato a fine 2016, quando furono oltre 6000 i metri quadri di pavimentazione oggetto di riqualificazione.

Per permettere le operazioni di cantiere è prevista l’istituzione del divieto di sosta e del senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo, dalle ore 8 alle ore 17.30, secondo il seguente calendario:

– da martedì 20 febbraio a venerdì 23 febbraio, sul tratto di viale Colombo compreso tra le intersezioni con via Vittorio Veneto e via Bruno Buozzi;

– da venerdì 23 febbraio a mercoledì 28 febbraio (esclusi sabato e domenica), sul tratto di viale Colombo compreso tra piazza Principe Umberto e via Manfredi;

– da mercoledì 28 febbraio a venerdì 2 marzo, sul tratto di viale Colombo compreso tra via Carducci e via Italica.

In caso di condizioni meteo avverse il calendario dei lavori potrebbe subire variazioni.

I lavori fanno parte di un pacchetto di asfaltature per la zona di Lido di Camaiore del valore di circa 200.000,00 € di cui fanno parte anche i prossimi interventi su via Trieste (nei tratti compresi tra via Carducci e via Gasparini e tra via Don Minzoni e via Hack) e via Italica (nel tratto compreso tra via Trieste e via Roma Capitale).