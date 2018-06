Al via l’apertura di “Alba Serena”, la nuova residenza sanitaria per anziani a Maggiano

LUCCA – Sarà inaugurata a breve la nuova residenza per anziani denominata Alba Serena di proprietà della Cooperativa La Salute, la R.S.A avrà 40 posti letto ed offrirà lavoro ad oltre 30 operatori.

Parla il presidente Enrico Simonetti: “finalmente posso dire di essere al termine di un percorso iniziato alcuni anni fa con l’acquisto di Palazzo Vedrani. L’edificio, che faceva parte del patrimonio immobiliare della Asl.n2 di Lucca, è stato oggetto di una importante ristrutturazione seguita dall’Architetto Andrea Perelli e realizzata anche grazie all’intervento di Banca Prossima dove ho trovato competenza e lungimiranza nei dirigenti in particolare nella dott.ssa Nicoletta Pizzi. L’investimento per la ristrutturazione ad oggi supera i 2.000.000,00 di euro, i locali sono stati curati con particolare riguardo alla vita comunitaria, abbiamo ricreato una piccola caffetteria con bancone Bar, vi è una zona con colture per l’ortoterapia, è presente un camino a pellet davanti al quale gli ospiti possono socializzare, per le signore abituate ad andare dalla parrucchiera è stato ricreata una stanza apposita oltre naturalmente a tutti i locali servizi sanitari previsti per norma. Le camere sono tutte a due letti con bagno dedicato e naturalmente tutti i locali sono climatizzati. Esternamente sarà allestito un giardino curato da professionisti del settore.

Nella residenza Alba Serena possono entrare ospiti paganti in proprio in regime temporaneo o definitivo, la retta per la degenza sarà stabilita mediante una valutazione di isogravità, che sarà effettuata da una nostra operatrice presso il domicilio o altro luogo da concordare. La residenza sarà a breve accreditata ed inserita nel portale Regionale quindi potranno accedervi anche le persone che sono in possesso del titolo di acquisto così come previsto dalla normativa vigente Deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016 n. 995 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 19 ottobre 2016 n. 42. Secondo quanto stabilito, attraverso il cosiddetto “titolo d’acquisto” – l’utente potrà scegliere la struttura che preferisce in modo assolutamente libero il documento rilasciato dai servizi sociosanitari territoriali competenti consente al cittadino di usufruire del contributo per la retta ovvero quota sanitaria pari ad euro 52,32 giornaliere e quota sociale euro 53.50 giornaliere”.