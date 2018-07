Al via la XXIII edizione del festival organistico “Città di Camaiore”

CAMAIORE – Nella lunga Estate calda camaiorese, ricchissima di eventi e manifestazioni, giovedi 5 luglio alle ore 21,15 presso la Chiesa della Badia, prenderà il via la XXIII edizione del Festival Organistico “Città di Camaiore”, una rassegna di concerti d’organo di rilievo, che attrae appassionati da tutta la toscana e anche da altre regioni vicine oltre ai turisti stanziali e quelli di passaggio.

Il successo e la longevità della manifestazione sono dovuti senz’altro anche ai nomi prestigiosi degli artisti presenti ogni anno, tutti di levatura internazionale, ma soprattutto alla qualità dell’organo della Badia, ispirato a Bach nella sua configurazione e con una qualità fonica che ancora oggi sorprende gli ascoltatori. Strumento abbastanza unico nel suo genere, con caratteristiche che esaltano la musica barocca, ma che può essere utilizzato comunque per un vasto repertorio, è indubbiamente lui il primo protagonista del festival. Giovedi prossimo il concerto inaugurale vedrà protagonista Giampaolo di Rosa, organista presso l’Istituto dei portoghesi a Roma, ma anche attivo nel servizio di alcune chiese e cattedrali in Portogallo (Fatima, Nraga, Guimaires etc) e Spagna. Ha al suo attivo numerosi concerti in tutta Europa e negli altri continenti ed è direttore artistico di numerosi festival. Giampaolo Di Rosa eseguirà musiche di Sweelinck, Bach, Scarlatti, Schumann e si cimenterà in un’improvvisazione su tema dato dal pubblico.

Il Festival ospiterà poi altri concerti e vedrà la presenza di interpreti prestigiosi quali Stamm, Zerfass, Elizondo, Dreissig e tra gli italiani, Federica Iannella, Ebrico Barsanti, Andrea Vannucchi, Chrstian Tarabbia, Alessandro Bianchi: tutti concertisti famosi, insegnanti di conservatorio e vincitori di concorsi internazionali.

Il festival è organizzato dall’Associazione “Marco Santucci” e si avvale del sostegno del Comune di Camaiore, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e di alcuni sponsors locali.