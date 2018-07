Al via la terza edizione di LuccArtigiana, quest’anno al Real Collegio

LUCCA – È stata presentata questa mattina, giovedì 26 luglio, nell’auditorium Palazzo delle Esposizioni la terza edizione di LuccArtigiana. Erano presenti il consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca e promotore dell’iniziativa, Umberto Chiesa, l’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Valentina Mercanti, la vicepresidente di CNA, Sabrina Mattei, il direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla insieme alla presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco.

Torna, alla terza edizione, l’importante appuntamento firmato made in Italy e soprattutto made in Lucca. LuccArtigiana è infatti la fiera promozionale dell’artigianato lucchese che ha l’obiettivo di far comprendere la ricchezza dei manufatti frutto di tempo e passione degli artigiani.

“L’intento di quest’anno – ha spiegato il promotore e ideatore della manifestazione Chiesa – è quello di coinvolgere altre realtà per espandere sempre di più la manifestazione. Sarà presente infatti anche la fondazione Carnevale di Viareggio che presenterà, in occasione di LuccArtigiana i bozzetti del 2019”.

Tante lo novità di quest’anno, prima tra tutte il cambio di sede, la kermesse infatti abbandona la storica sortita di San Martino per spostarsi al Real Collegio. Cambio anche di date per LuccArtigiana che vedrà protagonista il settembre lucchese inziando proprio il giorno di Santa Croce e terminando il 16 settembre.

“E’ una manifestazione alla quale tengo tanto – ha continuato l’assessore Mercanti – proprio perché parla di noi e della nostra città coinvolgendo tante realtà presenti sul territorio. La grande novità di quest’anno, il cambio di sede, punta proprio a un progetto di formazione che vedrà l’alternarsi di workshop e seminari, proprio per offrire una possibilità di crescita rivolta non solo agli esperti del settore ma a tutta la cittadinanza”.

La nuova location infatti mette a disposizione della manifestazione nuovi spazi, garantendo la partecipazione ad un numero maggiore di aziende, rispetto allo scorso anno e con più spazio a disposizione.

“In queste tre edizioni siamo cresciuti molto – ha raccontato la vicepresidente del CNA Sabrina Mattei – e questo solo grazie alle collaborazioni”. Preziosa infatti quella con i “Lucchesi nel mondo” che saranno protagonisti dell’evento in nome dell’orgoglio tutto italiano e che proprio quest’anno festeggiano 50 anni dell’associazione.

LuccArtigiana si pone come sostenitrice dell’artigianato e degli antichi mestieri ed è un’opportunità di mercato, di incontro con il pubblico, per offrire la possibilità di (ri)conoscere il vero artigianato realizzato a Lucca. Ancora aperte le adesioni fino al 1 agosto: possono farsi avanti, contattando la Fondazione Banca del Monte di Lucca le ditte, gli artigiani lucchesi che operano in diversi settori dell’artigianato e che vogliano cogliere l’occasione per mostrare al grande pubblico i loro prodotti e le loro capacità.

“L’iniziativa, che è nata un po’ per sfida – ha concluso Favilla, direttore di Confartigianato Lucca – vuole riuscire a far conoscere le eccellenze del nostro territorio in campo manifatturiero, nonostante la crisi che subita negli ultimi anni. Ci saranno infatti anche dimostrazioni dal vivo per dare un valore concreto al lavoro svolto”.