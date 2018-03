Al via la stagione congressuale del sindacato Uil

LUCCA – Al via la stagione congressuale della Uil Fpl e ad aprirla ufficialmente è il segretario provinciale Pietro Casciani: «Si parte con le assemblee di base della Uil Fpl che mettono al centro le elezioni delle Rsu nella sanità e negli enti locali. Stiamo parlando di settori e temi fra i più importanti delle nostre comunità visto che riguardano la sanità, gli enti locali e il terzo settore».

Con il 2018 si è aperta la stagione congressuale della Uil e, a partire da marzo, si terranno le varie assemblee di base nei vari settori, pubblici e privati.

«In queste assemblee – continua Casciani – si discuteranno le principali problematiche e vertenze in atto nei settori interessati. Sarà certamente dato ampio spazio alla sanità e agli enti locali nelle elezioni Rsu che si svolgeranno dal 17 al 19 aprile. Affronteremo i nodi spinosi delle principali vertenze del terzo settore e inoltre i temi più importanti che hanno visto il sindacato impegnato negli ultimi quattro anni. I congressi sono il momento più alto e importante nella vita democratica di una organizzazione e, per giungere a questo importante appuntamento, la segreteria provinciale di Lucca coinvolgerà i candidati alle Rsu che lavoreranno unitamente in tutte le fasi di preparazione del 5° Congresso della Uil Fpl di Lucca. Confidiamo – conclude il segretario provinciale – non solo in una partecipazione attiva degli iscritti ma anche dei simpatizzanti che guardano alla UIL FPL come un punto di riferimento nel mondo sindacale».