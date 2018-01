Al via la rassegna ‘Chiaro di Luna’ a Porcari: primo appuntamento con ‘La Combriccola’

PORCARI – Prende il via venerdì 19 gennaio all’auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di via Roma a Porcari la rassegna “Chiaro di Luna”, festival dedicato a teatro, musica e varietà. L’esordio è affidato alla compagnia lucchese “La Combriccola” che metterà in scena “Né tu né io”, commedia comica in leggero vernacolo lucchese ideata e diretta da Marco Nicolosi. Racconta di un fatto assolutamente inaspettato che sconvolge poco prima della festa di Santa Croce un piccolo e tranquillo paesino alle porte della città.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 320/6320032 oppure scrivere a fitalucca@nullgmail.com. il costo del biglietto è 7 euro per gli interi e 5 euro per i ridotti (under 14 e over 65). Lo spettacolo inizia alle 21.15.