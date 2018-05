Al via la raccolta differenziata porta a porta anche in Darsena

VIAREGGIO – Dal prossimo lunedì 18 giugno sarà attivata la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani anche nella zona della Darsena.

«Una data attesa – sottolinea l’assessore con delega all’Ambiente Federico Pierucci – che segna per Viareggio un traguardo importante: siamo infatti l’unico Comune della Versilia che ha attivato la raccolta porta a porta sul 100% del proprio territorio».

Le utenze che rientrano nella ‘zona Darsena’ sono quelle circoscritte nel quadrilatero delimitato a nord dal canale Burlamacca, a ovest dal mare, a sud dalla Pineta di Levante e a est dalla ferrovia.

Sea Risorse fornisce gratuitamente il kit per la raccolta, il cui ritiro è obbligatorio. I bidoncini per le utenze domestiche saranno distribuiti da lunedì 4 a sabato 16 giugno al capannone Sea, (vietta dei Comparini angolo via Scirocco a Viareggio), dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Non solo, per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, Sea Risorse sarà presente anche in Darsena, nella sala Arimar (via Coppino 343) nei giorni di giovedì 7, venerdì 8, sabato 9, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Sea Risorse ricorda che è necessario presentarsi con la lettera, che arriverà in tutte le case nei prossimi giorni, che contiene il codice identificativo dell’utenza. Nel caso di impossibilità al ritiro è possibile delegare una persona di fiducia utilizzando il modulo in calce alla lettera stessa.

Successivamente i kit potranno essere ritirati ogni sabato non festivo nei locali del Centro di Raccolta Sea, dalle 9 alle 12.

I kit di bidoni carrellati per le utenze non domestiche saranno invece consegnati direttamente presso le sedi delle attività.

Per la maggiore informazione possibile, l’Amministrazione comunale in collaborazione con Sea Risorse ha predisposto tre incontri: due per la cittadinanza e uno riservato agli studenti delle scuole Jenco.

Gli appuntamenti pubblici si terranno mercoledì 6 giugno e mercoledì 13 giugno, alle 21 nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio (via dei Pescatori, Viareggio).

Giovedì 31 maggio invece, l’assessore Federico Pierucci insieme ai tecnici di Sea Risorse, incontrerà gli studenti delle scuole medie Jenco per illustrare anche ai più piccoli l’importanza della raccolta differenziata.

Insieme al kit sarà fornito l’ecocalendario ed un opuscolo informativo che illustra tempi e modi della raccolta differenziata.

Per le utenze domestiche si prevedono 7 passaggi: il lunedì sera vanno esposti l’organico e il vetro, il martedì il verde (a settimane alterne), il giovedì di nuovo l’organico e l’indifferenziato. Il venerdì il multimateriale. La carta infine si espone il mercoledì sera. Per le utenze domestiche della Darsena, i bidoncini dovranno essere esposti dalle 21 della sera fino alle 6 del giorno successivo.

Per le utenze non domestiche (le cosiddette grandi utenze) si prevedono 14 passaggi: l’organico dovrà essere esposto tutte le sere tranne il martedì. Il lunedì sera si espongono anche l’indifferenziato (Rur) e il vetro. Il martedì e il venerdì il multimateriale. infine la carta il lunedì mattina prima delle 13 e il mercoledì sera.

Si ricorda inoltre che, per le utenze domestiche, è disponibile il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti fino a 200 kg e/o 1 metro cubo: il ritiro avverrà previo appuntamento da prenotare al nostro centralino 800.43.45.09, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.searisorse.it o al numero verde 800 434509.

«Come amministrazione ci eravamo posti l’obiettivo di avere un porta a porta efficiente e in tutta la città. Siamo fieri di poter dire di averlo raggiunto. I passaggi concordati con l’azienda sono strettamente in linea con la strategia rifiuti zero: confidiamo nella collaborazione di tutti – conclude l’assessore Pierucci – per una città più bella e più pulita».

INFORMAZIONI GENERALI

I CENTRI DI RACCOLTA:

VIETTA DEI COMPARINI, vietta dei Comparini, 186 – Viareggio (angolo Fosso Guidario) lun-ven: 08:00 -12:30 e 14:30 -18:00 / sab: 08:00-12:30 Ultimo scarico ore 12:15 e 17:45

POGGIO ALLE VITI, Via della Migliarina, 33 – Viareggio lun-ven: 08:00 -12:30 e 14:00 -17:00 / sab: 08:00-12:30 Ultimo scarico ore 12:15 e 16:45

COME DIFFERENZIARE

Rur/Rifiuto Urbano Residuo: Gomma, cassette audio/video, CD, piatti, secchielli, bacinelle, giocattoli, biro, spugne, piccoli oggetti in plastica, carta oleata o plastificata, calze in nylon, cocci di ceramica, cosmetici, polveri di aspirapolvere, rifiuti di spazzamento domestico e pannoloni. In qualsiasi sacco ben chiuso nel contenitore grigio o nei bidoni condominiali.

Carta, Cartone E Cartoni Per Bevande: Giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari, cartoni per bevande (succhi di frutta, latte, tetrapack ecc.), scatole per alimenti, imballaggi di cartone, carta e cartoncini in genere. Nei sacchetti in carta ed esposti di fronte alla propria abitazione o nei bidoni condominiali.

Umido Organico: scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffé, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, piccoli sfalci e potature. In sacchi biodegradabili, nei bidoncini marroni o nei bidoni condominiali.

Multimateriale Leggero: bottiglie per bibite e detersivi, contenitori per alimenti, polistirolo per imballi alimentari, piatti e bicchieri in plastica, lattine in acciaio e alluminio, bombolette per alimenti e igiene personale, grucce metalliche e composite, cassette ortofrutta. In sacchi di plastica generica ed esposti di fronte alla propria abitazione o nei bidoni condominiali.

Vetro: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro. In qualsiasi sacco nei bidoncini verdi o nei bidoni condominiali