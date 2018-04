Al via la prima edizione di “Estemporart: Lucca, vie, piazze e monumenti attraverso il colore”

LUCCA – Auser Lucca Insieme Circolo Culturale” e “Auser Volontariato Territoriale” in ricordo del socio e fondatore Giuseppe De Francesco, organizzano nella città di Lucca per domenica 23 maggio un concorso di pittura estemporanea denominato “Estemporart: Lucca, vie, piazze e monumenti attraverso il colore”. I partecipanti al concorso utilizzando tecniche pittoriche diverse, dovranno illustrare le bellezze artistiche ed architettoniche del centro storico di Lucca ponendole in particolare risalto.

REGOLAMENTO – La manifestazione artistica, aperta a tutti e rivolta a tutte le età, si svolgerà nella giornata di Domenica 13 Maggio 2018 a partire dalle ore 8.30 e si concluderà sempre nella stessa giornata entro le ore 16.30. Il tema da svolgere consiste nel rappresentare scorci, vie, vicoli, monumenti e piazze attraverso il colore. I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 8.30 alle 10.30 presso il chiostro dell’ “Agorà” in Piazza dei Servi a Lucca, muniti di pennelli, tavolozza, colori ed eventualmente cavalletto, per la timbratura dei supporti pittorici e per la firma apposta dalla Commissione giudicatrice. Le opere dovranno essere elaborate in loco e la tecnica pittorica è libera.

Le opere realizzate verranno esposte fino alle ore 19.00 e saranno valutate dalla Giuria costituita da esperti. I primi tre elaborati, giudicati vincitori, nel caso che i concorrenti siano superiori a trenta (altrimenti saranno premiati i primi due classificati) saranno premiati con euro 500,00 al primo classificato, euro 300,00 al secondo classificato ed euro 200,00 al terzo classificato. Le opere vincitrici resteranno di proprietà dell’Auser. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione come ricordo di “Estemporart” e al termine della manifestazione gli artisti provvederanno al ritiro delle opere. Il presente regolamento sarà disponibile insieme alla scheda di adesione presso la sede dell’Auser o sul sito www.auser.toscana.it/lucca. Per informazioni ed adesioni auserluccainsieme@nullauser.toscana.it o lucca@nullauser.toscana.it, telefono 3484216703.