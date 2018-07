Al via la presentazione delle nuove maglie della 49° edizione del Trofeo Buffoni

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi sarà presente, con il consigliere con delega allo Sport Alberto Mattugini, alla presentazione delle nuove maglie della 49^ edizione del Trofeo Buffoni, per rinnovare il sodalizio tra i Comuni di Forte dei Marmi e Montignoso, nel segno delle due ruote. L’evento si terrà venerdì 20 luglio, alle ore 21:00, presso il locale SKIKKI Beach, sul litorale del Cinquale. Oltre ai rappresentanti dei Comuni ospitanti la gara, saranno ospiti della serata anche personaggi famosi nel panorama ciclistico nazionale.

Il Trofeo Buffoni 2018, giunto quest’anno alla 49^ edizione, è in programma per domenica 16 settembre, con partenza da Forte dei Marmi e arrivo a Montignoso. Alla corsa, insignita anche quest’anno del titolo di premondiale, hanno già dato la conferma di partecipazione la Nazionali di 12 Paesi, oltre a tutte le più forti rappresentative e squadre di Club Nazionali.

In virtù dei nuovi regolamenti UCI in materia di sicurezza degli atleti, l’edizione 2018 del Buffoni, come tutte le più importanti gare internazionali (Milano-Sanremo, Giro d’Italia, Tour de France) sarà limitata a 176 atleti, contro i 200 delle passate edizioni. A malincuore gli organizzatori saranno costretti quindi a non poter soddisfare le tantissime richieste di partecipazione di tante squadre.

In considerazione della vicinanza della sede del Mondiale (Innsbruck-Austria) che si correrà la settimana successiva al Buffoni, saranno presenti anche Nazionali extra Continentali quali l’Australia e il Giappone.

Queste le sei Maglie Ufficiali del Buffoni 2018 con cui le Miss di Scuola Guida Massese sfileranno davanti ai presenti:

Maglia Gialla “Escavamar” al Vincitore del Trofeo Buffoni

Maglia Verde “Il Ciclista” al Vincitore del Gran Premio della Montagna

Maglia Azzurra “Zenit Costruzioni” al Giovane Primo Classificato

Maglia Rossa “Odontotecnico Boncino” allo Straniero Primo Classificato

Magilia Fucsia “Sportivi del Prato/Bar Gabrielli” al Vincitore del Circuito della Fortezza

Maglia Bianca “Media Steeal” al Vincitore del Circuito della Versilia

Al termine della serata gli sponsor della manifestazione offriranno un buffet a tutti gli sportivi presenti.