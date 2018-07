Al via la presentazione della sistemazione delle classi degli istituti Civitali e Paladini

LUCCA – E’ in programma per lunedì 23 luglio, alle 11, (e non mercoledì 18 come comunicato in precedenza), nella sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, il secondo incontro del percorso partecipativo avviato dalla Provincia sulla questione del trasferimento degli istituti superiori scolastici “Civitali” e “Paladini” di Lucca a causa della chiusura dello storico complesso di via S. Nicolao.

Lo slittamento di alcuni giorni dell’incontro è causato dalla necessità di avere più tempo da parte dell’ufficio tecnico provinciale per curare nei dettagli la sistemazione delle classi degli istituti in modo da rendere meno disagevole possibile e più funzionale l’attività didattica e laboratoriale nella nuova collocazione.

Nel corso dell’incontro l’amministrazione provinciale illustrerà nel dettaglio la sistemazione dei moderni prefabbricati nell’area non utilizzata del Campo di Marte.

Parteciperanno il presidente della Provincia Luca Menesini con l’arch. Francesca Lazzari dirigente del Servizio coordinamento Lavori pubblici, gli amministratori del Comune di Lucca, la dirigente scolastica Iolanda Bocci con i rappresentanti del consiglio di Istituto, l’Ufficio scolastico Provinciale e i sindacati del comparto scuola Cgil, Cisl e Uil.

L’incontro in Provincia di lunedì 23 luglio segue quello di martedì 10 durante il quale sono stati illustrati ai presenti i problemi che hanno originato la chiusura della scuola di via S. Nicolao a seguito dell’indagine diagnostica sulla vulnerabilità sismica dello storico edificio, ma anche il progetto di recupero di questo complesso architettonico per il quale la Provincia ha presentato un progetto di messa in sicurezza e di riqualificazione (circa 10 milioni di euro) inserito tra le richieste di finanziamento dei mutui agevolati della Banca Europea degli Investimenti. Un intervento di messa in sicurezza e restauro che punta a rendere funzionale, innovativo e moderno il complesso scolastico, sulla scorta della positiva esperienza condotta sul S. Agostino che dal dicembre 2017 ospita la sede del Liceo Musicale “Passaglia”.