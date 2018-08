Al via la manifestazione ‘Agosto Sanginesino’: primo appuntamento mercoledì

CAPANNORI – Prenderà il via mercoledì 8 agosto la manifestazione ‘Agosto Sanginesino’ promossa dal Comune in collaborazione con il Comitato paesano di San Ginese. Il primo appuntamento in programma è alle ore 21 nella chiesa di San Ginese con ‘I concerti di J.S.Bach’ che saranno eseguiti da Francigena Ensemble in collaborazione con Cugnon Project nell’ambito del Francigena International Arts Festival. La manifestazione proseguirà venerdì 10 agosto alle ore 20 in piazza Chiara Francesconi con una cena sotto le stelle cadenti. Saranno a disposizione tavoli, sedie e tovaglie di carta e sarà possibile portare il cibo da casa. Intrattenimento musicale a cura di Federica Marinari & Band. Per informazioni e prenotazioni 346 3645303 347 3724772.

Domenica 19 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale si terrà il concerto della Corale ‘D.Pucci’ di San Ginese di Compito e della Corale “Capata” di Capannori-Paganico-Tassignano. Infine, venerdì 24 agosto alle ore 20.30 sempre alla chiesa parrocchiale del paese è in programma la Festa di San Ginese con la processione religiosa.