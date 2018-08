Al via la campagna abbonamenti del Viareggio 2014

VIAREGGIO – E’ stata presentata ufficialmente ieri sera (venerdì 3 agosto) al locale Carpe Diem, in Darsena, la campagna abbonamenti del Viareggio 2014 per la stagione 2018/19. Hanno partecipato all’evento, oltre ai dirigenti, l’allenatore Luigi Pagliuca ed i calciatori Lorenzo Galassi, Federico Virga, Jonathan Mattei e Samuele Chicchiarelli, alla presenza di un nutrito gruppo di tifosi.

L’abbonamento permetterà di assistere a 16 gare interne, ad eccezione di quella scelta per la “giornata bianconera”. Da Lunedi, sarà acquistabile, al costo di 110 euro, presso “Senior Viaggi” in Via Garibaldi 128, il parrucchiere “Angiò” in via Zanardelli 45, entrambi a Viareggio e presso la nuova sede della società, che verrà svelata nei prossimi giorni. All’interno verrà allestito un angolo appositamente dedicato al merchandising del centenario del calcio a Viareggio.

Il Viareggio 2014 ringrazia sentitamente la società del Cgc Capezzano Pianore, a partire dal suo presidente Ivo Coli, per l’ospitalità riservata in queste due settimane, durante le quali la squadra ha svolto la prima parte della preparazione sul sintetico del Cavanis agli ordini di Pagliuca. Da lunedì 6 agosto (e per tutta la stagione) si allenerà al campo Vigor Misericordia a Viareggio.

Sempre al Cavanis di Capezzano Pianore, sabato 11 agosto alle 18 le zebre disputeranno un’amichevole con il Camaiore (formazione di Eccellenza Toscana). Costo del biglietto 5 euro.