Al via il percorso per la costituzione dell’ambito turistico Versilia

CAMAIORE – I Sindaci Alessandro Del Dotto, di Camaiore, Franco Mungai, di Massarosa, Riccardo Tarabella, di Seravezza, e Maurizio Verona, di Stazzema, nella mattinata di ieri, hanno inoltrato ai Colleghi Sindaci di Viareggio e Forte dei Marmi, oltre che al Commissario di Pietrasanta, la missiva di avvio formale della costituzione dell’ambito turistico “Versilia” come istituito dalla l.r.t. n. 24/2018, di attuazione e modificazione della l.r.t. n. 86/2016.

La missiva è l’atto prodotto da un lavoro fatto dai rispettivi delegati al turismo – Giacomo Genovesi, per Seravezza; Raffaello Giannini, per Massarosa; Alessandro Del Dotto, per Camaiore; Fabio Poli, per Stazzema – che hanno approfondito insieme il tema negli ultimi mesi.

Si ricorda che per “costituzione dell’ambito” si intende l’attivazione di una funzione associata di gestione delle funzioni ordinarie di politica del turismo – promozione, informazione e raccolta dati -, affidate da Toscana Promozione Turistica – Agenzia regionale – con apposita convenzione stipulata ex art. 6 della l.r.t. n. 86/2016.

Si ricorda altresì che per l’attivazione della funzione serve la maggioranza dei Comuni dell’ambito (4 su 7), mentre per la delega anche delle funzioni sovracomunali – oggi affidate al capoluogo di provincia, Lucca, con l.r.t. n. 22/2015 – servono i 2/3 dei Comuni (cioè 5 su 7) per attivare apposita convenzione con il capoluogo.

Se è vero che nella gestione associata va individuato un “Ente capofila”, è vero anche che – evitando inutili duplicazioni di ruoli – i Comuni potranno discutere insieme sull’idea di affidare all’Unione dei Comuni (il cui ambito coincide con quello turistico della l.r.t. n. 24/2018) il ruolo naturale di Ente affidatario della gestione associata.

Peraltro, nei recenti lavori di riforma statutaria (che verranno presentati fra poco), l’Unione ha licenziato una bozza di Statuto – che presto andrà in Consiglio dell’Unione – nella quale si parla espressamente delle funzioni e servizi in ambito turistico (futuro articolo), attivabili tramite convenzione fra Comuni aderenti (anche non entrati nell’Unione, ma comunque compresi nell’ambito territoriale della stessa) e Unione dei Comuni (futuro art. 8 dello Statuto).

Peraltro, l’Unione dei Comuni è già dotata, da tempo, di un OTD comune, operante e attivo; si ricorda altresì che l’Unione dei Comuni è ente capofila per la regione Toscana nell’attuazione della “Ciclopista Tirrenica – lotto 1 Toscana Nord”, per la realizzazione della ciclopista Tirrenica e relativi snodi del tratto di Toscana che va dalla foce dell’Arno alla foce del Magra, passando per le Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Questo passaggio, dunque, è un momento fondamentale per la costruzione dell’ambito e il recupero dell’idea di “Versilia” quale realtà integrata. E’ intenzione dei Comuni proponenti di procedere con sollecitudine, cercando la massima condivisione con tutti gli attori di questo percorso, nella consapevolezza che si tratta di un passaggio strategico cruciale per il futuro.

Nello sviluppo concreto del planning di costruzione della funzione della gestione del turismo dovrà essere curato un percorso partecipativo di audizione di tutte le categorie interessate (albergatori, commercianti, balneari, affittuari, sigle di categoria, ecc.), onde ricevere il massimo apporto e la massima collaborazione nell’ottica di una indispensabile sinergia fra attori ispirata ai principi di partecipazione, trasparenza e sussidiarietà.

Concretamente, fra le tantissime opportunità di questo percorso, per la Versilia significherà: a) tornare protagonista delle scelte di promozione turistica (band, marchi, pacchetti…); b) diventare attrice di scelte di organizzazione e gestione dei servizi di informazione turistica (dai punti di informazione alle guide); c) condividere strategie omogenee di accoglienza del turista, con studio del settore e targettizzazione degli obiettivi; d) sviluppare progettuale di servizi e infrastrutture necessarie per l’ambito turistico (piste ciclabili, sentieristica, percorsi, attività ricettive, attività ricreative, attrazioni, cartellone eventi).