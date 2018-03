Al via il nuovo ‘alert system’ del Comune di Altopascio

ALTOPASCIO – Parte domani (sabato 24), con la telefonata “zero” del sindaco Sara D’Ambrosio agli altopascesi, il nuovo Alert System del Comune di Altopascio. Da domani, quindi, i cittadini potranno iscriversi gratuitamente al servizio che avverte e segnala, attraverso una telefonata, situazioni di emergenza o di pericolo, allerte meteo, ma anche modifiche alla viabilità, interventi straordinari, chiusure eccezionali delle scuole. In sintesi, il servizio servirà ogni qualvolta la Protezione Civile o il Comune di Altopascio abbiano bisogno di comunicare direttamente con la cittadinanza.

«Questo è il primo passo verso la definizione complessiva del piano comunale di Protezione Civile – commenta il sindaco D’Ambrosio che ha registrato questa mattina il primo messaggio dell’Alert System -. Negli anni passati è stato fatto molto poco in tema di Protezione Civile e di campagne di informazione e prevenzione sui comportamenti corretti da adottare. Ma è sotto gli occhi di tutti quanto questo argometno sia in realtà importante e strettamente collegato alla quotidianità di ognuno di noi: solo nell’ultimo anno abbiamo avuto casi di incendi, di ripetute allerte meteo e di sforamenti per quanto riguarda la qualità dell’aria. Situazioni che hanno richiesto un intervento tempestivo o una presenza rassicurante di personale attento e preparato. Per questo riteniamo l’Alert System un servizio fondamentale per i cittadini, che, in questo modo, saranno informati in tempo reale su tutto ciò che succede sul territorio e che può causare disagio».

L’ALERT SYSTEM. Il servizio funziona su telefono fisso, su smartphone e sul classico telefono cellulare. Per registrarsi è sufficiente collegarsi al sito del Comune e seguire le istruzioni. In alternativa è possibile scaricare la app Alert System, compatibile per iOS e per Android, o telefonare al numero 800 180028 per ricevere il link della app-non app, valida per telefoni di prima generazione e per Blackberry. L’Alert System potrà essere collegato al numero di cellulare, a quello dell’abitazione o dell’ufficio. Il servizio è gratuito e per nessun motivo sarà utilizzato per scopi pubblicitari. Possono iscriversi anche i cittadini non residenti ad Altopascio.