Al via il laboratorio di scrittura creativa promosso dall’associazione “Nati per scrivere”

CAMAIORE – Iscrizioni aperte al nuovo workshop organizzato dall’associazione culturale “Nati per scrivere”, destinato agli amanti della scrittura creativa. Il laboratorio si propone di analizzare la più famosa struttura narrativa, l’archetipo di tutte le storie: il viaggio dell’eroe, aiutandosi con il testo di Christopher Vogler “Il viaggio dell’eroe”, Dino Audino Editore. Nel corso dei due incontri verranno dibattute le fasi del viaggio e presentati i personaggi con cui ogni eroe viene a contatto, i cosiddetti archetipi narrativi.

Il laboratorio si compone di due incontri di due ore ciascuno, che si terranno presso la sede dell’associazione Nati per scrivere a Camaiore (Piazza Diaz 10) il 22 maggio (tema: gli archetipi del viaggio dell’eroe) e il 29 maggio (le fasi del viaggio dell’eroe).

Il costo è di 30 euro (più l’iscrizione all’associazione, per i non soci). Le iscrizioni chiudono il 20 maggio. Tutti i partecipanti riceveranno in regalo un libro edito dall’associazione Nati per scrivere.

Modulo di iscrizione e programma dettagliato sono disponibili contattando l’associazione.

Il docente:

Il laboratorio sarà tenuto dallo scrittore e blogger Alessio Del Debbio, laureato in Lettere Moderne. Viareggino, appassionato di fantastico, ha frequentato i corsi di scrittura di Mirko Tondi, scrittore e giornalista toscano. Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste e in antologie. I suoi ultimi libri sono Ulfhednar War – La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), I Figli di Cardea (Edizioni Il Ciliegio, 2018), e Berserkr (DZ Edizioni, 2017).

Cura il blog “I mondi fantastici” che promuove la letteratura fantastica italiana. È presidente dell’associazione culturale “Nati per scrivere” che organizza la rassegna “Un libro al tramonto”, per far conoscere autori toscani.