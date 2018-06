Al via il corso di scrittura per il cinema promosso da Encom: protagonista la regista Cristina Puccinelli

LUCCA – In una società nella quale siamo sempre di corsa, sempre scontenti, agitati, menefreghisti, pigri e distratti che ruolo assume l’arte? Chiusi nella nostra individualità e collegati dal filo invisibile della tecnologia, questa ci appare superflua, ci appare qualcosa in più di cui non ne abbiamo strettamente bisogno per sopravvivere.

Non è così, l’arte è bellezza, l’arte ci serve.

In una città come la nostra, piccola, tradizionalista ma nella quale negli ultimi anni qualcosa si sta muovendo nasce il desiderio di creare uno spazio che diventi fucina di idee per realizzare progetti artistici.

Questa è la Encom Factory, con sede in Via Vittorio Veneto, una start up al via con 10 corsi ideati e tenuti da professionisti del settore, con curriculum di eccellenza nei vari campi.

Ne abbiamo parlato con uno dei docenti, l’attrice regista, di ritorno da Cannes, Cristina Puccinelli che terrà dal 16 al 24 giugno il suo corso di scrittura per il cinema.

Cristina Puccinelli, lucchese trasferita a Roma per inseguire il sogno del cinema, lavora come attrice fin da subito dopo la maturità e nel 2007 scrive, gira e interpreta il suo primo cortometraggio ricevendo subito critiche positive e numerosi premi tanto da spingerla a realizzarne altri che saranno poi venduti in Italia e all’esterno. Collabora inoltre come giornalista per l’ALIAS del Manifesto.

“Sarà un corso intensivo, dalla mattina alla sera, e questo proprio per dare la possibilità ai partecipanti di creare un gruppo di lavoro, come facevano i vecchi sceneggiatori. – Racconta Puccinelli – Oggi c’è troppa individualità e, attraverso questo corso, voglio restituire la voglia di creare qualcosa insieme per tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro e lavorare a un progetto comune”.

Il corso è infatti una full immersion, dalle 10 alle 18, rivolto a tutti coloro che hanno una storia nel cassetto, a chi vive le proprie emozioni e le proprie vicende come in un film ma non ha gli strumenti per realizzarlo e a tutti coloro che hanno qualcosa dentro da raccontare.

“Essendo un corso rivolto a tutti, si lavorerà in maniera diversa a seconda di chi avremo davanti – continua Puccinelli – e saranno previste anche delle attività di laboratorio per fare in modo che a termine della settimana tutti abbiano un soggetto che potranno poi utilizzare e chissà che non ne venga fuori qualcosa di buono come è già successo in altre occasioni”.

Cristina Puccinelli è infatti di ritorno da Cannes dove ha presentato, nella sezione “Corner” dei cortometraggi, il suo ultimo cortometraggio “Far East” che è nato proprio da due corsi intensivi, da lei organizzati.

“Questo corto nasce e cresce durante due corsi di formazione fatti a Lucca, il primo, diretto da Leonardo Rizzi svolto proprio nell’ottica di dar vita a una sceneggiatura e selezionare poi quella migliore per la realizzazione del corto, che è stato poi ultimato con un secondo corso tenutosi sempre a Lucca. Per questo si è deciso di girarlo interamente a Lucca anche se il protagonista va in Ucraina, noi abbiamo creato l’Ucraina nella nostra città”.

Una bella occasione quella di Encom per dare la possibilità a tutti di scavarsi dentro attraverso lo strumento della scrittura e non solo. I corsi previsti infatti riguardano altre tematiche e propongono programmi diversi: a partire da quello di fotografia tenuto dalla fotografa Laura Casotti, a quello dedicato alla musica e alle tecniche di songwriting tenuto dal cantautore lucchese Effenberg e a quello, già concluso, dedicato alla scrittura creativa con la scrittrice Flavia Piccinni.

Spazio anche al marketing con il corso di “web copywriting” a cura di Giacomo Luporini, Facebook Marketing, E-mail marketing e tanti altri in programma.

“Io ho fiducia in questi corsi – conclude la Puccinelli – per quanto mi riguarda la scrittura è la base, la cosa di cui non se ne può fare a meno e che riesce a scavare nel profondo di ognuno di noi e raccontare qualcosa che altrimenti non troverebbe un senso compiuto. Questi corsi sono momenti che dedichiamo a noi stessi”.

Un invito al coraggio di mettersi alla prova, quello di Encom attraverso l’opportunità di partecipare a questi corsi, perché di arte intorno a noi ce n’è così tanta, sta solo a noi riconoscerla ed apprezzarla.

Per il programma completo e tutte le informazioni utili: https://www.encomfactory.com/