Al via il corso di barman di primo livello di Confcommercio

LUCCA – So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di barman di primo livello gestito in collaborazione con Shaker Club. Il corso è rivolto a tutti coloro che siano interessati a questa professione, per ragioni di lavoro o di diletto personale. Le lezioni si terranno nei giorni di lunedì e mercoledì presso Emotion Bar – Via Nazario Sauro, 513 – Lucca. Il corso è a numero chiuso e verranno accolte le prime 15 iscrizioni. La prima lezione è prevista per il 14 maggio mentre il termine per le iscrizioni è fissato al 9 maggio. Chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi all’ufficio di Confcommercio Lucca (via Fillungo, 121) in orario 8,30 – 13 / 14,30 – 18.