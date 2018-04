Al via il contest fotografico ‘Scatta e racconta il Serchio’ che culminerà al primo festival del Serchio

LUCCA – Raccontare il Parco fluviale, il Serchio, le persone che vi transitano e la vita che vi scorre tutt’intorno: è questo l’obiettivo del contest fotografico “Vivi il Serchio”, ideato nell’ambito del primo Festival del fiume, che si terrà a Lucca, alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti e lungo le sponde del Serchio, dal 28 maggio al 3 giugno. Sette giorni di iniziative, organizzate da per riportare il fiume al centro della vita della città: incontri, mostre, laboratori, musica, degustazioni, proiezioni, escursioni per festeggiare il Serchio e per vivere Lucca a partire dalle sponde del suo fiume.

Un’occasione, quella del Festival e del contest, per riscoprire e apprezzare un angolo di mondo a due passi dalla città, immerso nel verde e colmo di storia e di bellezza. Il contest, a partecipazione gratuita, permette a tutti, anche ai minorenni, purché in possesso dell’autorizzazione dei genitori, di mettersi alla prova dietro la macchina fotografica per compiere un atto creativo di narrazione: immortalare il fiume, chi vi passeggia, gli angoli nascosti, raccontare le storie e i vecchi mestieri legati al corso d’acqua che anima e scandisce la natura e la vita di Lucca.

Per partecipare è sufficiente inviare fino a un massimo di tre fotografie all’indirizzo mail festivaldelserchio@nullgmail.com: c’è tempo fino alle 23.59 del 20 maggio. Saranno ammesse le immagini inviate in alta risoluzione, in bianco e nero o a colori, ritratti o paesaggi. Il 21 maggio tutte le foto saranno caricate sulla pagina Facebook “Vivi il Serchio Festival del fiume” e potranno essere votate fino alle 23.59 del 27 maggio. Le 25 foto che riceveranno più “mi piace” saranno stampate ed esposte durante l’evento conclusivo del Festival del Fiume, in programma domenica 3 giugno alla Fattoria urbana Riva degli Albogatti.

Gli autori delle prime tre fotografie classificate riceveranno un premio: al terzo classificato sarà consegnata una cassetta di prodotti agricoli a km 0; al secondo, una cassetta di prodotti agricoli a km 0 e una cena per due persone alla Fattoria urbana Riva degli Albogatti; al primo classificato, una cassetta di prodotti agricoli a km 0, un buono per un’escursione giornaliera nel parco fluviale e la foto sarà utilizzata come copertina e immagine-simbolo di una pubblicazione, di un manifesto o, più in generale, del materiale promozionale e divulgativo realizzato per il fiurme Serchio nell’arco del 2018/2019.

Per ulteriori informazioni: Pagina facebook, “Vivi il Serchio – Festival del fiume”; festivaldelserchio@nullgmail.com.