Al via il Club del Libro con l’associazione “Nati per scrivere”

VIAREGGIO – Nasce il Club del Libro, a cura dell’associazione culturale Nati per scrivere: un ciclo di incontri aperti a tutti gli amanti della letteratura e dei libri, a partire dal 5 febbraio, ogni primo lunedì del mese, alle 18.30.

Gli incontri si terranno presso il book bar “Why not?”, in via Aurelia nord 129 a Viareggio, davanti all’Esselunga, e sono chiaramente gratuiti e senza obbligo di prenotazione. Ognuno potrà portare uno o più libri che ha amato e parlarne con gli altri partecipanti, condividendo le proprie impressioni in un’atmosfera intima e informale.

Ad eccezione del primo incontro, tutti gli altri appuntamenti avranno un tema e ci sarà uno scrittore locale a condurre la serata. Dopo il 5 febbraio, i successivi appuntamenti sono previsti per lunedì 5 marzo (tema: i classici, conduce Chiara Rantini), lunedì 9 aprile (tema: thriller, conduce Daniela Tresconi), lunedì 7 maggio (tema: fantasy, conduce Alessio Del Debbio) e lunedì 4 giugno (tema: fantascienza, conduce Claudia Muscolino).

Per informazioni, sono in rete la pagina Facebook dell’associazione Nati per scrivere e il sito internet.

Sito associazione: www.natiperscrivere.webnode.it

Pagina Facebook: Nati per scrivere https://www.facebook.com/natiperscrivere/

L’associazione culturale “Nati per scrivere” nasce nel 2016, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura creativa.