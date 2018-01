Al via il Carnevalfortebambino, il carnevale a misura di bambino

FORTE DEI MARMI – E’ stato presentato all’auditorium delle scuole medie Ugo Guidi il progetto Carnevalfortebambino: Musica Maestro. Un progetto partecipato che ha trasformato gli aneddoti dei nonni e degli storici del paese (Giorgio Giannelli, Vasco Franceschi, Valdemaro Baldi, Claudio Lari; Franco Dazzi, Dina Tommasi) in musica orginale e a misura di bambino.

Autori delle opere un gruppo di artisti tra i più amati in paese: Marco Macchiarini, Alessio Perilli, Aldo Castrucci, Dino Mancino, Caterina Ferri, ma anche il recupero delle canzoni tradizionali di Emilio Tarabella.

Bambini e genitori delle scuole primarie si esibiranno insieme agli autori in occasione della prima festa in Piazza Garibaldi giovedì 8 Febbraio, dopo aver preparato canto, coreografie e accessori nei laboratori attivi nelle frazioni locali. I primi appuntamenti, alle ore 16.30, saranno lunedì 29 negli spazi delle Scuole Canossiane, martedì 30 a Villa Bertelli, mercoledì 31 negli spazi della parrocchia di Santa Teresa in Caranna.

Un percorso tra musica e tradizione che coinvolgerà anche i piccoli della scuola dell’infanzia Giorgini e Caranna con due brani che maestre e artisti seguiranno direttamente all’interno dei plessi scolastici.

Non poteva mancare una canzone ufficiale per questo Carnevale che porta la firma di due autori noti per le canzoni dello Zecchino d’oro: Marco Iardella e Mario Gardini.

“Il brano – racconta l’Assessore Anna Corallo– è ispirato a un Carnevale organizzato da Pietro Ratti nel 1979 che è rimasto particolarmente nel cuore di molti fortemarmini, nonché ad un’opera di Arturo Puliti, il Pierrot Giallo. Questa sarà la maschera del nostro Carnevale 2018 che ci rappresenterà anche alla sfilata di martedì 13 al Carnevale di Viareggio”

Importante novità la collaborazione tra Carnevalfortebambino e Fondazione con la mostra di mascheroni del Carnevale di Viareggio in Piazza Garibaldi, la presenza dei maestri della cartapesta nelle attività dedicate ai bambini e la possibilità per Forte dei Marmi di sfilare durante la diretta rai.

“I vestiti della mascherata ufficiale rappresentata dalla Banda La Marinara, saranno ideati e realizzati – continua l’Assessore- da alcune mamme delle scuole, come da tradizione mentre il vestito del Pierrot Giallo sarà realizzato appositamente da Daniela Broch e indossato da Francesca Neri che già nel Carnevale 2001, in occasione di un Carnevale guidato da Emilio Tarabella aveva ricoperto questo ruolo”

Tutto il paese sarà protagonista nella festa di domenica 18 Febbraio, giornata dedicata alle mascherate. “ Abbiamo voluto ripristinare il tradizionale premio mascherata per permettere al paese di rivivere questa festività in maniera libera e partecipata, i temi saranno in linea con il nostro Carnevale: musica e tradizione di Forte dei Marmi. Chiunque può partecipare e ritornare bambino per un giorno. Sarà una giornata per celebrare i protagonisti dei carnevali passati, con una giura d’eccezione tutta fortemarmina ”.

Confermato il coordinamento del progetto a Margherita Quercioli – responsabile del centro “IL Mandala” che ha seguito con scrupolo e passione l’organizzazione dei Carnevali di questi ultimi anni.

Da oggi infine sarà possibile “partecipare” al Carnevalfortebambino 2018 anche sui social, iscrivendosi al gruppo fb “E’ Carnevalfortebambino”.