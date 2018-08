Al via il bando per individuare i nuovi membri della Commissione per il Paesaggio

LUCCA – È stato pubblicato oggi sull’albo pretorio comunale il bando per individuare tre nuovi membri della Commissione per il Paesaggio che saranno scelti fra esperti in materia paesaggistica e ambientale.

I requisiti per entrare a far parte della commissione sono: essere professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche oppure professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie. Potranno partecipare anche dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

Le domande dovranno pervenire entro il 17 settembre 2018, sul sito web del Comune saranno a breve disponibili sia il bando che lo schema per inoltrare la domanda all’ente.