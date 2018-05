Al via il 6°criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana

LUCCA – 6° criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana : Borgo san Lorenzo 20 Maggio , Leonardo Bruni e Massimo Maida ( coppia cangurini ) insieme a Noemi Garofano e Miria Rossetti ( coppia allievi ) andranno alla finale nazionale di Catanzaro ( 23 e24 Giugno ) .

Domenica 20 Maggio a Borgo San Lorenzo ( Firenze ) in occasione della manifestazione “ Vivi lo Sport “ si è svolto il 6° criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana , la Pugilistica Lucchese come sempre ha presentato un ottima squadra in tutte e quattro le categorie arrivando anche al successo nei cangurini e negli allievi ma soprattutto conquistando il pass per la finale nazionale in programma a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio Marina ( Catanzaro ) il 23 e 24 Giugno .

Nei cuccioli ( 5-6 e 7 anni ) Andrea Sgueo è arrivato terzo , per lui sarà decisiva la settima gara in programma a Grosseto essendo ancora in corsa per le finali nazionali , 4° posto per Lorenzo Bruni mentre Zeno Bianchi è arrivato 9° .

La gara dei cangurini ( 8 e 9 anni ) si svolge a coppia con due prove sul ring , salto della funicella e percorso ad ostacoli con tempo : al primo posto la coppia lucchese Leonardo Bruni e Massimo Maida che conquistano il primato regionale e la finalissima di Catanzaro , secondi sempre due allievi di Monselesan Riccardo Colombini e Samuele Di Vincenzo , Colombini si piazza anche 4° insieme ad Ernestina Toribio , settimo invece Maida in coppia con Abd Almalek Benhellal , 9° posto per Alessia Mostarda e Mario Gentile .

La coppia Maida Alessandro e Sasha Mencaroni nei canguri ( 10 e 11 anni ) arriva al terzo posto , a seguire le coppie formate da Derek Moscatelli , Demollari Mathias e Loufti Abdul: in questa categoria la Pugilistica Lucchese non porterà nessuno alle finali ma il 10 Giugno a Livorno ci sarà il criterium nr. 8 della stagione valido come gara secca per accedere al Trofeo Coni Nazionale in programma a fine settembre a Rimini e quindi la stagione per i canguri non è ancora conclusa .

Miria Rossetti e Noemi Garofano anche a Borgo S.Lorenzo danno prova delle loro capacità sia tecniche che fisiche , nei 25 mt i loro tempi sono superiori anche a quelli di tutti i maschi in gara mentre sul ring le loro valutazioni da inizio stagione registrano sempre il punteggio più alto tanto che saranno queste due ragazzine di 13 anni ancora da compiere a rappresentare la Toscana alla finale nazionale . Terzo posto per Paganucci Teo in coppia con Riccardo Matteucci , a seguire Omar BenHellal e Omar Rezgui oltre a Diego Berretta .