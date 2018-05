Al via i nidi estivi, l’iniziativa del comune di Massarosa con la Regione Toscana

MASSAROSA – L’Amministrazione Comunale di Massarosa, in collaborazione con la Regione Toscana grazie ad un co-finaziamento Europeo, anche per il 2018′ anno propone l’esperienza Nido estivo presso il Nido d’Infanzia “G.Del Magro” di Massarosa e nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali organizza la Scuola d’Infanzia estiva presso la Scuola d’Infanzia “G. Pascoli” di Massarosa, per i tutti bambini frequentanti i servizi territoriali nell’a.s. 2017-2018.

I servizi educativi estivi saranno attivi dal 2 al 31 luglio 2018 con capienza massima di accoglienza fino a 30 bambini per il Nido d’Infanzia estivo e fino 65 bambini per la Scuola d’Infanzia estiva. Modalità d’iscrizione e tariffe dei servizi estivi sono invariate rispetto all’anno precedente . Il modulo di iscrizione si può ritirare presso l’Ufficio Servizio Scuola dal 1 giugno ed il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione è il 22 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.

I progetti didattici relativi alle attività che verranno svolte durante il mese di luglio, saranno presentati nella prima riunione-genitori che le educatrici comunicheranno alle famiglie ammesse alla frequenza.

“I Progetti Educativi Zonali , finanziati dalla Regione ed elaborati dai Comuni – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Stefano Natali- sono pensati quale risposta integrata ai bisogni dei territori per mettere in atto azioni educative rivolte a bambini durante la sospensione del tempo scuola e sostenere le famiglie ”

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a Ufficio Servizio Scuola Piazza Taddei, 1 Massarosa tel.0584/979218 – 979295. Orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 /lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00